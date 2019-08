SpVgg Greuther Fürth verpflichtet Ex-Frankfurter Hrgota

Die SpVgg Greuther Fürth hat sich noch einmal offensiv verstärkt: Branimir Hrgota stürmte bis Ende der vergangenen Saison noch in der Bundesliga für Eintracht Frankfurt. Nun erhält der Schwede einen Zweijahresvertrag in Fürth, so der Verein. Bevor der Angreifer für die Frankfurter Eintracht auflief, ging er bereits für Borussia Mönchengladbach auf Torejagd. Insgesamt kam der 26-Jährige bei den beiden Bundesliga-Klubs auf 104 Einsätze. In der Europe League spielte er 13 Mal.

Hrgota soll Konkurrenzkampf beleben

Fürth-Geschäftsführer Rachid Azzouzi hofft auf belebende Impulse durch den Neuzugang: "Wir sind von Branimirs Qualitäten überzeugt. Wir sind froh, dass er den Weg der Spielvereinigung mitgehen möchte. Er ist offensiv flexibel einsetzbar und belebt den Konkurrenzkampf weiter." Eine Ablösesumme mussten die Fürther nicht zahlen. Hrgota war nach seinem Vertragsende in Frankfurt seit Anfang Juli vereinslos.

Trainer Stefan Leitl freut sich über die Erfahrung, die der neue Stürmer mitbringt. "Das kann nur positiv für uns sein", so der Fürther Coach.