SpVgg Greuther Fürth verliert Meichelbeck an Mönchengladbach

"Große Ehre und Herausforderung"

Meichelbeck fängt bei Borussia Mönchengladbach als Leiter Medizin und Prävention an. "Ich hatte für mich das Gefühl, dass es nach über zehn Jahren in Fürth jetzt Zeit für eine Veränderung ist und ich den nächsten Schritt in meiner beruflichen Entwicklung gehen möchte, obwohl mir hier in meiner Heimat sehr viele Menschen ans Herz gewachsen sind", äußerte Meichelbeck. "Dann bei einem solch großen und tollen Verein diese Aufgaben zu übernehmen, ist eine große Ehre und Herausforderung für mich."