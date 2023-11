SpVgg Greuther Fürth verlängert Vertrag mit Trainer Zorniger

Die SpVgg Greuther Fürth will den erfolgreichen Weg mit Trainer Alexander Zorniger langfristig weitergehen. Der fränkische Fußball-Zweitligist hat die zum Saisonende auslaufenden Verträge mit dem 56 Jahre alten Chefcoach und Co-Trainer Jurek Rohrberg bis Juni 2026 verlängert.

"Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung, die wir seit dem Amtsantritt von Alex genommen haben. Ich schätze die Zusammenarbeit mit Alex, seinen Antrieb und wie er unseren Verein lebt", erklärt Geschäftsführer Sport Rachid Azzouzi in einer Pressemitteilung.

Aufstiegsplätze für Fürth in Reichweite

Vor 13 Monaten übernahm Zorniger in Fürth und führte das Kleeblatt von Platz 18 noch auf den zwölften Rang. In dieser Saison steht die Spielvereinigung nach 14 Spieltagen auf dem fünften Tabellenplatz und hat zuletzt vier Siege am Stück eingefahren. Vor allem im heimischen Ronhof sind die Fürther eine Macht und sind das zweitstärkste Heimteam der Liga.

"Ich freue mich auf weitere Jahre beim Kleeblatt, denn ich habe das Gefühl, dass hier etwas entsteht", sagte Zorniger. Er sei in Fürth "an der richtigen Stelle". Mit Blick auf die Zukunft äußerte der ehemalige Bundesliga-Trainer: "Wir haben uns mit der jüngsten Mannschaft der Liga auf einen Weg begeben, der noch lange nicht zu Ende ist. Ich bin überzeugt davon, dass wir noch große Entwicklungsschritte gehen werden."