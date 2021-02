SpVgg Greuther Fürth - unaufgeregt auf dem Weg in die Bundesliga

Fürths Trainer Stefan Leitl blieb nach dem 2:1-Sieg des "Kleeblatts" gegen Holstein Kiel und dem Sprung auf Tabellenplatz zwei in der 2. Fußball-Bundesliga gewohnt sachlich.

"Nein, warum sollen wir das Wort jetzt in den Mut nehmen? Es ist viel zu früh", konterte er Fragen nach dem in dieser Saison definitiv greifbaren Bundesliga-Aufstieg. Die Aussage des Oberbayern in Fürth - vergleichbar mit der fränkischen Universalantwort "Bassd scho".

Ohne erkennbare Emotionen, aber im tiefsten Inneren der Ausdruck leidenschaftlicher Zustimmung: Ja, Fürth ist durchaus bereit, zum zweiten Mal den Weg in die Fußball-Bundesliga zu gehen.