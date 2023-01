SpVgg Greuther Fürth: Trainingsauftakt fast in Bestbesetzung

Die Rückrundenvorbereitung der SpVgg Greuther Fürth

Einen Tag trainiert die SpVgg Greuther Führt noch komplett in der Heimat, dann geht es am Mittwoch, 4. Januar, nach einer Vormittagseinheit zu Hause ins türkische Belek. Bereits am Donnerstag steht dort gegen den türkischen Zweitligisten Pendikspor ein erstes Testspiel an. Am 11. Januar ist Liga-Konkurrent Hansa Rostock zweiter Vorbereitungsgegner. Einen Tag später geht es wieder zurück nach Mittelfranken. Das erste Zweitligaspiel ist am 28. Januar bei Holstein Kiel.