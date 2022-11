SpVgg Greuther Fürth nach erstem Auswärtssieg auf Platz 14

Der neue Fürther Coach Alexander Zorniger vertraute auf die gleiche Startelf wie beim 1:0-Sieg gegen Arminia Bielefeld. Die Spielvereinigung war von Anfang an das bessere Team, kam dabei aber 40 Minuten lang nicht über ein paar kleinere Chancen hinaus. Dann (41.) klingelte es aber doch im Kasten des Braunschweiger Keepers Jasmin Fejzić. Ein traumhafter Fallrückzieher von Armindo Sieb brachte die verdiente Kleeblatt-Führung.

Beruhigender zweiter Treffer bleibt aus

In der zweiten Halbzeit versuchte die Eintracht höher zu stehen. So stellte sie Marco Meyerhöfer (50.) ins Abseits. Auch die Franken standen hinten so kompakt, dass Braunschweig wenig Gefahr entwickeln konnte. Nach etwas mehr als einer Stunde durften der Torschütze Sieb und Tobias Raschl auf der Bank Platz nehmen, Zorniger brachte (69.) Dickson Abiama und Timothy Tillman. Braunschweig hatte zwar noch eine hochkarätige Chance. Meyerhöfer mit dem rechten Oberschenkel und der Pfosten verhinderten aber den Ausgleich. Damit brachte die SpVgg den heißersehnten Auswärtssieg ins Ziel, der sie auf Platz 14 vorrücken lässt.