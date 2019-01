SpVgg Greuther Fürth: Möhlmann agiert jetzt im Hintergrund

Ansprechpartner und Förderer

Möhlmann soll im Verein als Ansprechperson und Förderer dienen und mit seinem Blick von außen wertvolle Hinweise geben und so das Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) und das Scouting-Team stärken. Möhlmann selbst ist froh, wieder in Fürth zu sein: "Es waren sehr interessante Gespräche und die Idee, als Sparringspartner für die NLZ-Führung, die Trainer und Mitarbeiter zu fungieren, hat mich begeistert. Ich freue mich auf den Austausch und darauf, jetzt im Hintergrund zu agieren, nach vielen Jahren in der ersten Reihe.“

Möhlmann war zwischen 1997 und 2000, 2004 und 2007 und zuletzt von 2008 bis 2009 Cheftrainer der SpVgg.