SpVgg Greuther Fürth: Mit Leidenschaft gegen topbesetzte Kölner

Köln wieder mit Modeste und Schwäbe

Gegen den FC kann Leitl auf dasselbe Personal wie zuletzt beim 1:4 gegen die Bayern zurückgreifen. Jeremy Dudziak habe seine Verletzung an der Hüfte auskuriert. "Er hat die komplette Trainingseinheit ohne Probleme absolviert und wird zur Verfügung stehen", berichtete Leitl.

Auf Kölner Seite kehrt Torjäger Anthony Modeste in die Startformation zurück, nachdem er zuletzt nur als Joker zum Einsatz kam. Auch Torhüter Marvin Schwäbe kann wieder dabei sein. Ein Lob sprach Baumgart seinem Kapitän und Ex-Nationalspieler Jonas Hector aus, der in Fürth sein 300. Spiel für den FC absolvieren wird. "Jonas ist der wichtigste Spieler in diesem Verein", sagte der Coach: "Dass wir gerne über Tony reden und seine Tore, ist das eine. Aber Jonas geht immer voran, er gibt der Mannschaft sehr viel Sicherheit."