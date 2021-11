SpVgg Greuther Fürth kann gegen Hoffenheim Historisches schaffen

Das 4:0 gegen Borussia Mönchengladbach war die zehnte Niederlage in Folge für die SpVgg Greuther Fürth. Damit stellten die Franken den negativen Bundesligarekord von Tasmania Berlin ein - eine weitere Pleite im Spiel gegen Hoffenheim und die Fürther wären alleiniger Rekordhalter.

Darauf will das Team von Stefan Leitl gerne verzichten. Der Trainer steht vor seinem 100. Pflichtspiel mit den Franken und hofft auf den ersten Dreier der Saison. Ein Sieg im Ronhof hätte auch etwas Historisches: Es wäre der erste Bundesliga-Heimsieg überhaupt in der Vereinsgeschichte. "Wir wollen alles rausfeuern und den Bock umstoßen", kündigte der 44-jährige Coach des Tabellenletzten an. Dass die Fürther gegen Hoffenheim gewinnen könne, haben sie in der vergangenen Saison gezeigt: In der 2. Runde des DFB-Pokals setzte sich das Kleeblatt in einem packenden Elfmeterschießen 7:6 gegen die Kraichgauer durch.

Trotz des verheerenden Saisonstarts in der Fußball-Bundesliga ist weiter der Glaube an das kleine Wunder Klassenerhalt vorhanden. "Die Motivation ist sehr groß. Die Intensität im Training ist gut. Die Einstellung ist gut. Das Verhalten untereinander ist gut", sagte Leitl.

Fürth weiter mit Personalsorgen

Vor dem Spiel gegen den Tabellenzehnten Hoffenheim plagen die Fürther wieder einmal große Verletzungssorgen. Paul Seguin werde wegen einer starken Erkältung definitiv ausfallen. Die Einsätze von Jetro Willems und Jeremy Dudziak (beide Sprunggelenk) seien ebenso fraglich wie der von Max Christiansen (Schienbeinprellung).

Linksverteidiger Luca Itter ist nach dem positiven Corona-Test aus der Quarantäne zurück, aber wohl noch keine Option für Samstag. "Das ist wieder keine einfache Situation für uns. Wir müssen wieder improvisieren", sagte Leitl. Schon in den vergangenen Wochen hatten die Fürther mit verletzungsbedingten Ausfällen zu kämpfen.