SpVgg Greuther Fürth gibt Führung aus der Hand und verliert

Der Tabellenletzte Fürth muss weiter auf den ersten Sieg in dieser Saison warten. Die 1:3-Pleite war die fünfte Niederlage in Folge und die sechste insgesamt. Das Team von Stefan Leitl hat weiter nur einen Punkt auf dem Konto, der nächste Sieg-Versuch ist am 16. Oktober das Aufsteiger-Duell mit dem VfL Bochum.

Änderungen in der Startelf

Stefan Leitl änderte sein Team auf zwei Positionen: Der Trainer beorderte Marius Funk für Sascha Burchert ins Tor. Burchert hatte bislang alle sechs Spiele in dieser Saison bestritten. Zudem spielte der Tabellenletzte gegenüber dem 1:3 gegen den FC Bayern München in der Offensive mit Timothy Tillman für Julian Green.

In einer ausgeglichenen Anfangsphase nutzten die Fürther durch Marco Meyerhöfer ihre erste Gelegenheit zur Führung. In der 7. Minute, nach einem Pass von Tillman, tunnelte Meyerhöfer aus 13 Metern Timo Horn. In der 33. Minute traf Jeremy Dudziak zweimal den Pfosten - da war mehr drin und ein weiteres Tor hätte den Franken gut getan, denn Köln wurde stärker.

Köln dreht das Spiel

Doch zunächst fehlte es den Hausherren an einer konkreten Torgefahr. Erst in der 43. Minute hatten die Geißböcke durch Anthony Modeste die erste echte Torchance. Köln hielt auch zu Beginn das Tempo hoch und erzielte Sebastian Andersson fünf Minuten nach Wiederanpfiff den Ausgleichstreffer. In der 55. Minute traf Ellyes Skhiri zum 2:1 für die Hausherren. Fürth verspielte die gute erste Halbzeit in kürzester Zeit. Köln spielte nun befreit auf und ließ die Fürther kaum mehr zum Zug kommen - es war ein Powerplay auf das Gäste-Tor.

Doch Köln in der Schlussviertelstunde wurde der 1. FC Köln wieder etwas nachlässiger. Aber Fürth konnte dies nicht ausnutzen - zu harmlos agierten die Franken im gegnerischen Strafraum. Stattdessen schaffte Köln nach einem Konter kurz vor Schluss noch das 3:1. Torschütze war erneut Skhiri.