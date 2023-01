> Sport > SpVgg Greuther Fürth gibt 1:0-Führung in Kiel aus der Hand

Trotz einer 1:0-Halbzeitführung stand die SpVgg Greuther Fürth am Ende in Kiel mit leeren Händen da. Holstein kam in den zweiten 45 Minuten entschieden besser ins Spiel und holte sich einen 2:1-Sieg.