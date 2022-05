SpVgg Greuther Fürth feiert trotz 1:3 Niederlage gegen den BVB

Fürther Abseitstreffer und im Gegenzug das 0:1

Rund zwanzig Minuten konnte die SpVgg die Partie gegen den BVB ausgeglichen gestalten. Dann tauchte nach Simon Astas Querpass von der rechten Außenbahn Branimir Hrgota am Elfmeterpunkt frei vor Marwin Hitz auf und überwand den Schlussmann (24.) mit einem flachen Schuss in die rechte Ecke. Der Torjubel verstummte aber gleich wieder, die Videobilder offenbarten eine deutliche Abseitsstellung des Vorlagengebers, der Treffer wurde annulliert.

Kurz darauf mussten die Fans noch mehr leiden. Der Fürther Schlussmann Andreas Linde parierte einen Schuss von Raphael Guerreiro nur zur Seite. Dort erwischte Julian Brandt die Kugel und schob (26.) aus spitzem Winkel und gut vier Metern in die kurze Ecke ein.

Eine weitere Chance für das Kleeblatt-Team

Danach kontrollierte der BVB zwar über weite Strecken das Geschehen, verpasste aber weitere klare Abschlüsse. Das Kleeblatt verzeichnete hingegen durch Tobias Raschl (42.) seine erste reguläre Chance, die Hitz jedoch abwehrte.

Fürth schafft den Ausgleich, aber der BVB legt nach

In der zweiten Halbzeit rückte Fürth bei Ballbesitz häufig risikoreich auf, was die Schwarz-Gelben zu einigen Kontern nutzten. Ausspielen konnten sie die aber erst einmal nicht. Stattdessen gelang Jessic Ngankam (70.) der Ausgleichtreffer. Dann brachte aber postwendend Brand (72.) den BVB wieder in Führung. Felix Passlack legte (77.) nach zum 3:1. Ein Treffer von Jude Bellingham (87.) wurde wegen einer Abseitsposition nach Sichtung der Videobilder aberkannt. Damit konnte sich sich die SpVgg mit halbwegs erhobenem Haupt vor dem heimischen Publikum aus der Bundesliga verabschieden.