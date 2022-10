SpVgg Greuther Fürth: Experiment mit Schneider beendet

Die Beurlaubung Schneiders kam nach dem unglücklichen 2:2 am Freitagabend nicht mehr wirklich überraschend. Es war das 13. Pflichtspiel in dieser Saison - nur einmal - am 9. Spieltag gegen den SC Paderborn (2:1) - gab es für das Kleeblatt einen Dreier zu feiern. Unterm Strich zu wenig, um noch länger an Marc Schneider festzuhalten. Denn schon vor dem Paderborn-Spiel stand Schneider nach dem schwachen Saisonstart auf der Kippe.

Geduldsfaden nicht mehr so lang wie im Bundesligajahr

Geschäftsführer Rachid Azzouzi wäre gerne weiter den "Fürther Weg" gegangen, der seit einigen Jahren auf Kontinuität setzt. Vergangene Saison hatte man der Versuchung widerstanden, den damaligen Trainer Stefan Leitl (inzwischen bei Hannover 96) zu schassen, und das obwohl man in der Bundesliga letztlich chancenlos war und den Klassenerhalt früh abhaken musste. In dieser Spielzeit war der Geduldsfaden nun nicht mehr ganz so lang.

"Wir haben in den letzten Wochen viel versucht, auch Marc hat alles versucht, aber am Ende müssen wir festhalten, dass wir uns zwar punktetechnisch leicht verbessert haben, aber nicht so, wie wir uns alle das vorstellen.“ Rachid Azzouzi auf der SpVgg-Homepage

Auch das Glück war nicht auf Schneiders Seite

Das peinliche Aus im DFB-Pokal bei Fünftligist Stuttgarter Kickers (0:2), dazu wenig überzeugende Auftritte in der Liga ließen den Glauben schwinden, dass es Schneider und seinem Trainerteam gelingen könnte, den Bock noch umzustoßen. Zu Saisonbeginn ließ das Kleeblatt Chancen um Chancen liegen und war defensiv nicht sicher. Schneider reagierte und stabilisierte seine Hintermannschaft mit der Hereinnahme eines zweiten Sechsers. Darunter litt die Offensive, die Defensive war aber weiterhin anfällig. Mit 22 Gegentoren stellen die Fürther die zweitschlechteste Defensive der Liga. Dazu fehlte oft das nötige Quäntchen Glück, um mehr Zählbares einzusammeln.

Wie gegen Rostock, als Ryan Malone erst in der 93. Spielminute zum Ausgleich traf. Aber auch spielerisch und taktisch war das zu wenig, was der Bundesligaabsteiger im ersten Saisondrittel anbot. Als der Erfolg dann auch noch ausblieb, schien die Mannschaft zu allem Überfluss auch mental gehemmt zu sein.

Keine Deutschlanderfahrung - Experiment gescheitert

Marc Schneider ist nicht derjenige, der den Karren wieder flott bekommen soll. Die Verpflichtung des 41-Jährigen, der bis Ende Februar beim belgischen Zweitligisten Waasland-Beveren tätig war und davor drei Jahre lang den Schweizer Klub FC Thun trainiert hatte, hatte ohnehin viele überrascht. Der Schweizer kam ohne Erfahrung aus Deutschland nach Fürth. Entscheidend für seine Verpflichtung sei seine "Philosophie" gewesen, die die Vereinsverantwortlichen überzeugt hatte, so hatte es Azzouzi bei Schneiders Vorstellung gesagt. Gewissermaßen war es ein Experiment. Und das ist nun gescheitert.