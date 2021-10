vor 11 Minuten

SpVgg Greuther Fürth: Ein bisschen ratlos, aber nicht planlos

Noch nie in der Bundesligageschichte ist eine Mannschaft schlechter gestartet als in dieser Saison die SpVgg Greuther Fürth. Nach dem 0:1 gegen Mitaufsteiger VfL Bochum stellt sich die Frage: Gegen wen will das "Kleeblatt" überhaupt noch gewinnen?