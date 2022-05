SpVgg Greuther Fürth: Bundesliga-Abschied ohne Trainer Leitl

Das letzte Fürth-Spiel der "Männer-WG"

Trotz Leitls Corona-Zwangspause wird das Spiel der Fürther beim FCA doch sehr stark die Handschrift des Cheftrainers tragen. "Die Woche war für die Mannschaft keine große Umstellung", erklärte Mijatovic. Trainingspläne, Spielvorbereitung - vieles kam Anfang der Woche noch direkt von Leitl. "Stefan ist absoluter Chef", so Mijatovic.

Ansonsten arbeitet das Duo Leitl/Mijatovic aber so eng zusammen, wie wohl kein anderes Trainergespann in der Liga. Die beiden leben sogar in einer Wohngemeinschaft zusammen. Eine solche "Männer-WG" (O-Ton Mijatovic) soll es auch in Hannover 96, wo beide in der kommenden Saison an der Seitenlinie stehen, wieder geben.