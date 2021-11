SpVgg Greuther Fürth: Auf den Spuren von Tasmania Berlin

Tasmania und die Zahlen des Grauens

Bei der anhaltenden Negativserie der Franken bleiben die Vergleiche mit dem schlechtesten Team der Liga-Geschichte nicht aus: Tasmania Berlin. Der Verein aus Neukölln führt die Tabelle der Bundesliga-Rekorde negativer Art an - und das vielleicht sogar für die Ewigkeit. In der vergangenen Saison rüttelte kurzzeitig Schalke 04 mit seiner schlechten Leistung am Thron von Tasmania - ohne Erfolg.

Die Zahlen des Grauens blieben weiter unantastbar. Bis jetzt. Denn selbst Tasmania hatte nach elf Spieltagen in der Saison 1965/66 bereits einen Sieg und ein Remis auf dem Konto. Eine Ausbeute, auf die Fürth derzeit nur neidisch blicken kann. Am Ende stieg Tasmania weit abgeschlagen ab. Fürth sollte also am Wochenende dringend punkten, wenn ihnen nicht dasselbe Schicksal drohen soll.

Tasmania Berlin - der Inbegriff des "schlechtesten Bundesligisten der Geschichte"