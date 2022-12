SpVgg Bayreuth: "Ziel Klassenerhalt weiter in Reichweite"

Nach den bisher 17 Partien wiederholte Thomas Kleine geradezu mantramäßig immer wieder, dass das Ziel für die SpVgg in dieser Spielzeit nur der Klassenerhalt sein könne und dass es für die Mannschaft darum gehe, sich auch nach Rückschlägen immer weiter zu verbessern. Im Interview mit dfb.de sagte der 44-Jährige nun, dass dies trotz Tabellenplatz 20 auch gelungen sei.

"Die 3. Liga ist nicht nur für uns als Verein eine neue Erfahrung, sondern auch für viele unserer Spieler. Daher mussten wir uns zunächst an die neue Spielklasse gewöhnen", so Kleine. "Wir hatten uns vorgenommen, bis zur Winterpause zumindest den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu halten. Das haben wir geschafft, auch wenn wir Tabellenletzter sind. Das Ziel Klassenverbleib ist für uns absolut in Reichweite."

Luft nach oben im Offensiv- und Umschaltspiel

Die Art und Weise, wie die Mannschaft zuletzt gegen Tabellenführer SV 07 Elversberg (0:1) und den formstarken FC Viktoria Köln (1:2) aufgetreten sei, stimme alle im Verein optimistisch, dass es klappt mit dem Ligaverbleib. Klar ist, dass vor allem dass eigene Offensiv- und Umschaltspiel noch besser klappen muss. In keinem Spiel gelang den Oberfranken bisher mehr als ein Treffer.

Kleines Hoffnung mit Blick auf den Re-Start am 14. Januar gegen Borussia Dortmund II ist, dass die meisten der Verletzten - zuletzt fiel teilweise die komplette etatmäßige Innenverteidigung aus - zurückkommen. "Die zuletzt angeschlagenen Sebastian Kolbe, Moritz Heinrich und Felix Weber werden in der nächsten Woche wieder in das Mannschaftstraining einsteigen. Nur bei Steffen Eder wird es nach seinem Bänderriss noch etwas länger dauern."

Tests beim TSV 1860 und bei LASK Linz

Der Wiedereinstieg ins Training sei gelungen, auch weil die Spieler in den zwei freien Wochen ein individuelles Programm absolviert hätten. Pech, dass der erste Test bei Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig kurzfristig abgesagt wurde. Zwei Testspiele sind aber weiterhin geplant: Am 20. Dezember tritt die "Altstadt" beim TSV 1860 München an, vorher geht's noch zum derzeitigen Tabellendritten der ersten österreichischen Liga, LASK Linz.

In der Liga stehen dann erst das Heimspiel gegen den BVB II und dann das Auswärtsspiel bei Tabellennachbar FC Erzgebirge Aue an - zwei vielleicht schon vorentscheidende Partien? Kleine: "Das sind wichtige Spiele für uns, keine Frage. (...) Allerdings sollte man nicht vergessen, dass beide Partien noch zur Hinserie gehören und danach noch die komplette Rückrunde folgt. Daher fällt zu Beginn des Jahres mit Sicherheit keine Entscheidung darüber, wer am Saisonende absteigen und wer in der Liga bleiben wird."