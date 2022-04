SpVgg Bayreuth: Wechsel-Gerücht um Trainer - Verein dementiert

Beim Fußballregionalligisten SpVgg Bayreuth brodelt die Gerüchteküche. Wie das Sportportal Reviersport meldet, ist der Abgang von Bayreuths Erfolgstrainer Timo Rost beschlossene Sache. Informationen des Portals zufolge wechsle Rost zur neuen Saison zum Noch-Zweitligisten Erzgebirge Aue. Reviersport ist ein Portal der Funke-Mediengruppe mit Sitz in Essen.

SpVgg Bayreuth vor Spitzenspiel gegen Bayern München II

Die Wechselgerüchte um den Trainer bezeichnet man in Bayreuth als "lanciert" und "verwunderlich" und weist sie weit von sich. Denn im Gegenteil: Er könne sich gut vorstellen, nach dem Aufstieg bei der "Altstadt" zu bleiben, so der 43 Jahre alte Rost in einer Mitteilung. Die SpVgg Bayreuth ist schließlich auf Kurs in Richtung Liga 3. Mit zehn Punkten Vorsprung grüßen die Oberfranken acht Spieltage vor Schluss in der Regionalliga Bayern von der Tabellenspitze. Auf Platz 2 steht die Zweite Mannschaft des FC Bayern München, die allerdings noch ein Spiel mehr zu spielen hat. Am Ostermontag ist der FC Bayern in Bayreuth zu Gast.

Die Lage bei Erzgebirge Aue

Erzgebirge Aue hingegen belegt fünf Spieltage vor Schluss den letzten Platz in der Zweiten Bundesliga. Dabei haben die Sachsen bereits 15 Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Trainer Pavel Dotchev soll daher in Aue Platz machen und auf seinen Posten als Sportdirektor zurückkehren. Gut möglich also, dass sich Aue und Bayreuth in der nächsten Saison in der 3. Liga gegenüberstehen.

Verein: "Wechselgerüchte sollen Unruhe schüren"

In den jetzt aufkeimenden Wechselgerüchten sehen Rost und der Verein einen Versuch, kurz vor den entscheidenden Spielen in dieser Saison gegen die SpVgg Unterhaching am Donnerstag und die Reserve des FC Bayern München kommenden Montag Unruhe in der Mannschaft zu schüren.

Als Ursprung des Gerüchtes vermuten die Verantwortlichen den Wechsel des Manndeckers Felix Göttlicher von der SpVgg Unterhaching zu Erzgebirge Aue. Bei der Vorstellung des Spielers sei gesagt worden, dass dieser seinen künftigen Trainer bereits aus der Regionalliga kenne.

Immer wieder Angebote für Timo Rost

Gleichwohl gibt man in Bayreuth zu, dass es in den vergangenen Monaten immer wieder Angebote höherklassiger Vereine für den Erfolgscoach gegeben habe. "Timo bekommt Angebote seit er da ist", sagt Altstadt-Sprecher Andreas Bär auf Nachfrage des BR. Auch zu Carl Zeiss Jena habe Rost Medienberichten zufolge bereits wechseln sollen, verlängerte dann aber umgehend seinen Vertrag in Bayreuth.

Angebote aus dem Osten der Republik scheinen kein Zufall. Zwischen 2002 bis 2009 war der gebürtige Franke Timo Rost als Spieler bei Energie Cottbus aktiv, bevor er seine Karriere bei einem damals neu gegründeten Verein namens RB Leipzig beendete.

Bayreuth: Nicht aus der Ruhe bringen lassen

Rost übernahm die SpVgg im Jahr 2018 auf einem Abstiegsplatz und führte sie an die Tabellenspitze der Regionalliga. "Es freut uns sehr, dass Spieler und auch das Trainerteam durch ihre gute Arbeit hier Begehrlichkeiten geweckt haben", so der 43-Jährige. Von den Gerüchten wolle man sich in Bayreuth aber nicht aus der Ruhe bringen lassen. Über seine Zukunft in Bayreuth liefen bereits Gespräche, so Rost.

Auf die Frage, ob sich der Vertrag mit Timo Rost im Falle eines Aufstieges in Bayreuth überhaupt ohne Ablöse zu haben sei, gibt es bei der SpVgg derzeit keine Antwort. In der Pressestelle heißt es, man kenne Details des Vertrags nicht und der Geschäftsführer weile im Urlaub.