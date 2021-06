SpVgg Bayreuth verpflichtet Ex-1860-Kapitän Felix Weber

Die SpVgg Bayreuth bastelt weiter an ihrem Kader für die neue Saison und hat sich mit dem zweitligaerfahrenen Felix Weber verstärkt. Der 26-Jährige soll beim Fußball-Regionalligisten die Defensive verstärken, heißt es in einem Schreiben der Spielvereinigung. Beim heutigen Trainingsauftakt am Mühlgraben in Bayreuth soll der Neuzugang bereits auf dem Platz stehen.

SpVgg Bayreuth holt "erfahrenen Spieler" aus Essen

Weber stand zuletzt beim Viertligisten Rot-Weiss Essen unter Vertrag. Davor hatte er für den TSV 1860 München unter anderem in einem Spiel der 2. Bundesliga auf dem Feld gestanden. Zwischen 2004 und 2020 spielte er bei den Münchner Löwen, die er zweitweise auch als Kapitän anführte.

"Wir freuen uns mit Felix auf einen erfahrenen Spieler mit Qualitäten, die wir so noch nicht im Kader haben", sagte Bayreuths Trainer Timo Rost über Weber, der in der 3. Liga insgesamt 54 Mal zum Einsatz kam.

Stockinger und Chrubasik ebenfalls neu im Kader

Vor einer Woche hatte die SpVgg die beiden Neuzugänge Tobias Stockinger und Lucas Chrubasik bestätigt. Stockinger wechselt nach drei Jahren bei Schalding-Heining zu den Bayreuthern, für die bereits sein Onkel Günther Stockinger von 1985 bis 1990 spielte. Chrubasik stand zuvor unter anderem ebenfalls für Schalding-Heining auf dem Feld.