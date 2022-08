SpVgg Bayreuth verliert Heimdebüt in der 3. Liga

Vincent Vermeij sorgte mit seinem Treffer in der 87. Minute für den späten K.o. der Oberfranken in einem Spiel, das sie nie und nimmer hätten verlieren dürfen. Über weite Strecken war die SpVgg die bessere und aktivere Mannschaft. Aber wer in dieser starken 3. Liga seine Chancen nicht nutzt, der geht am Ende eben auch mal ohne Punkte nach Hause.

Nollenberger und Heinrich scheitern

Angreifer Alexander Nollenberger hatte gleich zweimal das erste Drittligator für die SpVgg auf dem Fuß: Kurz vor der Halbzeit scheiterte er an SC-Keeper Noah Atubolu, in der 57. Minute hatte er den Torwart bereits überwunden, Nollenbergers Ball ging aber knapp links am Tor vorbei. Nach Vermeijs Treffer hatte schließlich noch Moritz Heinrich eine Riesenchance. Seinen Schuss aus zwölf Metern konnte Atubolu aber parieren.

Die Altstädter überzeugten vor allem defensiv. Sie machten die Räume sehr eng und ließen kaum eine gute Chance der Gäste zu. Nach vorne fehlte hier und da noch die Abstimmung und auch die Durchsetzungskraft. So warten sie weiter auf das erste Tor und den ersten Punkt in der 3. Liga.