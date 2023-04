SpVgg Bayreuth verliert Abstiegskrimi gegen Halleschen FC

Durch die 0:1-Niederlage beim Halleschen FC bleibt die SpVgg Bayreuth auf Platz 17. Der Gegner konnte den ersten Nichtabstiegsplatz behaupten.

HFC trifft zweimal Aluminium und einmal in das Tor

Jonas Nietfeld (22.) kam freistehend zum Kopfball, donnerte die Kugel aber an die Latte. Auf der anderen Seite rettete Jannes Vollert (31.) in höchster Not gegen die heraneilenden Bayreuther. Markus Ziereis lupfte (34.) die Kugel über den herausgeeilten Keeper Felix Gebhardt. Doch Tunay Deniz eilte rasch heran und klärte gerade noch vor der Torlinie. Ausgerechnet in einer Phase, in der sich Bayreuth Vorteile erarbeitet hatte, gelang dem Halleschen FC durch Erich Berko (40.) der überraschende Führungstreffer. Der Querbalken verhinderte (45.) den Doppelpack.

Bayreuth versucht viel, kommt aber nicht mehr ran

In der zweiten Hälfte erhöhte Bayreuth den Druck. Alexander Nollenberger traf aber (63.) nur den Pfosten. Die letzten zehn Minuten spielten die Franken in Überzahl, Tunay Deniz hatte wegen wiederholtem Foulspiel (80.) die Gelb-Rote Karte gesehen. Aber auch das konnte Bayreuth nicht mehr nutzen.