SpVgg Bayreuth: Timo Rosts Entscheidung steht kurz bevor

Timo Rost, Fußballtrainer des Drittliga-Aufsteigers SpVgg Bayreuth , wird sich nach dem letzten Saisonspiel seiner Mannschaft am Samstag beim TSV Buchbach zu seiner beruflichen Zukunft äußern. Das teilte der Verein am späten Donnerstagabend in einer Mitteilung mit.

Timo Rost: Gerüchte um Wechsel nach Aue

Seit Wochen gibt es Gerüchte über einen möglichen Wechsel des Bayreuther Erfolgstrainers nach Abschluss der Saison. Eine mögliche Spur führt zum Zweitliga-Absteiger Erzgebirge Aue , der bereits öffentlich Interesse an Rost bekundet hatte. Daneben soll es aber auch weitere Angebote für den 43 Jahre alten Trainer geben, der auch einen Verbleib in Bayreuth nie ausgeschlossen hatte.

SpVgg Bayreuth will auswärts ungeschlagen bleiben

Im letzten Saisonspiel der Regionalliga Bayern gastiert die "Oldschdod" am Samstag ab 14.00 Uhr beim TSV Buchbach. Dabei wollen die Oberfranken ihre in dieser Saison makellose Auswärtsserie fortsetzen. "Es ist ganz klar, dass wir die Bühne Regionalliga auswärts ungeschlagen verlassen wollen", so Rost.

Timo Rost vor der Partie ungewöhnlich locker