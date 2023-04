SpVgg Bayreuth taumelt dem Abstieg entgegen

Für die SpVgg Bayreuth bleibt es nach dem 0:4 gegen den MSV Duisburg bei vier Punkten Rückstand auf den Tabellen-16. aus Halle - eigentlich muss man sogar fünf Punkte aufholen, da die Tordifferenz die schlechteste aller Drittligisten ist. Vier Partien bleiben dafür noch. Gegen Duisburg verspielte die Altstadt mit einer ihrer schwächsten Saisonleistungen die erste Chance, nochmal ranzukommen.

Drei Stürmer, aber kein Druck nach vorne

Dabei bot SpVgg-Trainer Thomas Kleine diesmal drei nominelle Stürmer auf - Christian Fenninger durfte neben Alexander Nollenberger und Markus Ziereis in der Startelf ran. Doch erneut machte eine Schlafmützigkeit in der Abwehr früh die Türe für den Gegner auf. Nach einer Flanke in den Strafraum kam Moritz Heinrich gegen Niklas Kölle zu spät - und schon stand es nach nur sieben Minuten 0:1.

Wieder ein frühes Gegentor, das raubte Energie. Anders ist nicht zu erklären, dass sich immer mehr leichte Abspielfehler einschlichen und einfachste Bälle nicht kontrolliert werden konnten. Zwar spielte sich die SpVgg ein paar kleinere Chancen heraus, aber im Sechzehner agierten die Gelb-Schwarzen zu unkonzentriert und fahrig.