SpVgg Bayreuth: Neuer Geschäftsführer mit Bundesligaerfahrung

Die SpVgg Bayreuth hat einen neuen Geschäftsführer Sport. Wie der Fußball-Drittligist bekanntgab, tritt Michael Born die Nachfolge von Marcel Rozgonyi an, der den Verein nach zwei Jahren aus privaten Gründen verlassen hat.

Michael Born wird Geschäftsführer bei der SpVgg Bayreuth

Born ist bei der SpVgg Bayreuth ab dem 1. Juli für die Bereiche Sport und Finanzen verantwortlich und komplettiert das Geschäftsführerteam um Wolfgang Gruber und Jörg Schmalfuß. Erst im Mai hatte die SpVgg mit Thomas Kleine einen neuen Trainer und Nachfolger von Meister-Coach Timo Rost präsentiert. Rost trainiert künftig den Ligakonkurrenten Erzgebirge Aue.

"Back to the roots": Mit Paderborn in die Bundesliga

Der im nordrhein-westfälischen Bad Berleburg geborene Born war zuletzt bis Sommer 2020 vier Jahre lang Kaufmännischer Geschäftsführer bei Dynamo Dresden. Zuvor war Born unter anderem beim SC Paderborn als Geschäftsführer tätig und stieg mit dem Klub 2014 in die Bundesliga auf.

"Für mich ist es ein bisschen auch back to the roots", sagt der 54-Jährige über sein Engagement bei der Altstadt. "In Paderborn habe ich in meiner Anfangszeit eigentlich ganz ähnliche Voraussetzungen vorgefunden."

SpVgg Bayreuth gegen HSV und Ingolstadt

Liga-Neuling SpVgg Bayreuth trifft am ersten Spieltag der 3. Liga auf Zweitliga-Absteiger Ingolstadt. In der ersten Runde des DFB-Pokals empfängt die Altstadt am 30. Juli den Hamburger SV.