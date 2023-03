SpVgg Bayreuth: Mit Überzeugung zur Überraschung

In der Rückrundentabelle belegt Dynamo Dresden mit 23 Punkten Platz eins. Zuletzt haben die Sachsen, die zurück in die 2. Bundesliga wollen, seit zwölf Spielen nicht verloren. Seit zwei Spieltagen stehen sie auf einem direkten Aufstiegsplatz, da der Tabellenzweite SC Freiburg II nicht aufsteigen darf.

Klingt nach einer "Mission impossible" - Thomas Kleine, Trainer der gerade wieder auf einen Abstiegsplatz abgerutschten SpVgg Bayreuth, ist sich der Schwere der Aufgabe (Samstag, 14 Uhr/live im BR Fernsehen und im Stream) bewusst, will die Punkte aber nicht schon vorher abschreiben: "Wir wissen, was auf uns zukommt. Das ist der Topgegner in der Liga. Aber wir sind eine Mannschaft, die immer wieder aufsteht."

Schon in Osnabrück gelang die Überraschung

Stimmt. Vor wenigen Wochen gelang der Altstadt schon mal eine Auswärtssensation, als man beim ebenfalls lange ungeschlagenen VfL Osnabrück aus einem 0:2 ein 3:2 machte und drei Punkte mitnahm. Diesmal sind die Vorzeichen etwas anders, denn die Oberfranken haben die letzten vier Ligaspiele verloren, zuletzt das Heimspiel gegen den VfB Oldenburg durch einen Gegentreffer in der 90. Minute.

"Für die Mannschaft war das ein Schlag ins Gesicht. Aber wir hatten bisher eine gute Trainingswoche. Und ich bin überzeugt: In den zehn Spielen, die wir noch haben, können wir alles erreichen", so Kleine. Die Mannschaft fuhr schon am Donnerstag nach Dresden, wird dort noch zwei Trainingseinheiten absolvieren, "dann freuen wir uns auf das Spiel". Das 1:2 gegen Oldenburg soll zu einer Trotzreaktion führen. Kleine: "Wenn man nach der Partie ins Gesicht der Spieler gesehen hat, hatte jeder auch dieses Gefühl: 'Jetzt erst recht'."

Weber zurück - George fehlt noch verletzt

Beim 1:1 im Hinspiel standen mehr der Vandalismus einiger Dresdner Gästefans im Mittelpunkt als das Sportliche. Bayreuth erkämpfte sich damals ein respektables 1:1. In Dresden, wohin die Mannschaft einige Hundert Fans begleiten werden, sollen auch Punkte her - immerhin ist Innenverteidiger Felix Weber nach seiner Rotsperre wieder dabei. Von den Arrivierten fehlen nur der noch rotgesperrte Nicolas Andermatt und Jann George, der erst kommende Woche wieder voll ins Training einsteigen wird.