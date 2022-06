SpVgg Bayreuth: Mit Lokalkolorit und Teamchemie die Liga halten

Die 3. Liga kann kommen in Bayreuth. Die Spielvereinigung und ihre Fans fiebern dem Saisonstart am 23. Juli entgegen. Dabei geht der oberfränkische Traditionsverein einen ganz eigenen Weg. Namhafte Neuzugänge sind bei den Wagnerstädtern eher nicht zu erwarten.

Stattdessen setzt der Klub auf Bewährtes. Die Verantwortlichen um Geschäftsführer Wolfgang Gruber vertrauen in erster Linie aufs Team der Vorsaison, das mit neuem Punkterekord Meister der Regionalliga Bayern wurde. Bis auf wenige Ausnahmen stammen außerdem alle Spieler aus Bayern oder Franken.

"Da sind wir stolz drauf. Wir haben das langfristig so aufgebaut", sagt Gruber gegenüber BR24 Sport. "Das ist ja das, was uns ausmacht: Regionalität, Ehrlichkeit, Authentizität. Natürlich haben wir aber auch nichts gegen einen Zugereisten, so ist es nicht."