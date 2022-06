SpVgg Bayreuth: Meistermannschaft soll zusammenbleiben

Die Fußballmannschaft des Drittliga-Aufsteigers SpVgg Bayreuth soll in der neuen Saison zusammengehalten werden. Das hat der neue Trainer, Thomas Kleine , am Sonntag in einem Interview auf der vereinseigenen Website mitgeteilt.

Meisterspieler sollen auch in Dritter Liga Kern des Teams bilden

Demnach hätte die Meistermannschaft der abgelaufenen Saison in der Regionalliga Bayern es sich verdient, auch nach dem Aufstieg den Kern des Drittliga-Teams zu bilden. Die Spieler hätten sein vollstes Vertrauen. "Wenn Nicolas Andermatt und Tim Danhof, Patrick Weimar und Cemal Kaymaz ihre Unterschrift unter die Verträge setzen – dann haben wir bis auf Chris Wolf und Anton Makarenko die komplette Mannschaft gehalten", so Kleine.

Natürlich werde es den ein oder anderen Neuzugang geben. Bis auf Martin Thomann, der aus Schweinfurt kommt, könne aber noch niemand als fix verkündet werden. Wichtig sei Kleine, den bisherigen Weg weiterzuführen.

SpVgg Bayreuth: Trainerteam zusammengestellt

Während seiner ersten Tage als neuer Trainer der "Oldschdod" habe Kleine sein Trainerteam zusammengestellt. Mit Julian Kolbeck, Athletiktrainer Axel Dörrfuß und Torwarttrainer Udo Gans hätte man ein echt gutes Team beisammen, so der neue Cheftrainer.

Schön findet Kleine, dass er die Professionalisierung der SpVgg Bayreuth anschieben und mit entwickeln könne. Als Co-Trainer bei der SpVgg Greuther Fürth und Fortuna Düsseldorf hätte er bereits Erfahrungen im Profibereich sammeln können. Mit den Bayreuthern soll es nun Stück für Stück nach vorne und vorwärts gehen.