SpVgg Bayreuth kassiert beim Testspiel in Darmstadt hohe Pleite

Es dauerte seine Zeit, bis die SpVgg Bayreuth dann doch noch jubeln durfte am Böllenfalltor in Darmstadt: Der eingewechselte Eroll Zejnullahu erzielte in der 103. Minute den Ehrentreffer für die Oberfranken. Das Tor war aber nur noch Ergebniskorrektur, nach 120 Minuten unterlagen die Bayreuther dem SV Darmstadt 98 mit 1:4.

Gespielt wurden beim Test vier Mal 30 Minuten. Für die Darmstädter, die die Partie bestimmten, trafen Marvin Mehlem (22.), Phillip Tietz (55.) Braydon Manu (62.) und Magnus Warming (85.).

Sehenswertes Tor von Zejnullahu

Das schönste Tor des Tages blieb aber Bayreuth vorbehalten: Zejnullahu sah, dass Darmstadts Torwart Marcel Schuhen zu weit vor seinem Tor stand. Er schoss den Ball von der Mittelinie aus ins Tor - immerhin ein versöhnlicher Abschluss.

Drittliga-Start für Bayreuth am 23. Juli:

In zwei Wochen steigt der oberfränkische Aufsteiger in die dritte Liga ein - als Gast im bayerischen Duell beim FC Ingolstadt 04.