2:1 in Pipinsried: SpVgg Bayreuth weiter auf Aufstiegskurs

Die SpVgg Bayreuth hat den nächsten Schritt in Richtung Aufstieg in die 3. Liga gemacht. Der Fußball-Regionalligist gewann am Dienstagabend mit 2:1 beim FC Pipinsried.

Auswärtsbilanz der SpVgg Bayreuth bleibt makellos

Nach sieben Minuten brachte Ivan Knezevic die Bayreuther mit seinem siebten Saisontor in Führung. Noch vor der Pause erhöhte Tobias Stockinger in der 34. Minute auf 2:0. Albano Gashi verkürzte in der 78. Minute noch, doch die die "Altstadt" ließ sich den 15. Sieg auf fremdem Platz in dieser Saison nicht nehmen. Damit bleibt die SpVgg in bislang allen Auswärtsspielen in dieser Spielzeit ungeschlagen.

Als Tabellenführer hat Bayreuth nun acht Punkte Vorsprung auf den FC Bayern II. Die Münchner können im Spiel gegen Schlusslicht Rosenheim heute Abend (04.05.22, 19.00 Uhr) den Vorsprung aber wieder verkürzen.

Bei noch drei ausstehenden Saisonspielen müssen die Bayreuther als nächstes beim 1. FC Schweinfurt antreten. Anpfiff gegen den Tabellendritten ist am kommenden Samstag (07.05.22) um 14.00 Uhr.