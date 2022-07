SpVgg Bayreuth im DFB-Pokal: "Wollen den HSV ärgern"

Fußball-Drittligist SpVgg Bayreuth geht zuversichtlich in die erste Runde des DFB-Pokals. Die Oberfranken empfangen am Samstag um 15.30 Uhr den Zweitligisten Hamburger SV.

SpVgg Bayreuth will Chance gegen HSV nutzen

"Wir wissen natürlich, dass wir der klare Außenseiter sind, aber wir sind überzeugt, dass wir eine Chance haben. Die müssen wir natürlich nutzen", so SpVgg-Trainer Thomas Kleine im BR-Interview. Die letzten Spiele hätten gezeigt, dass der HSV defensiv verwundbar sei.

DFB-Pokal vor 15.000 Zuschauern in Bayreuth

Auch Bayreuths Kapitän Benedikt Kirsch freut sich auf das Spiel vor 15.000 Zuschauern im Hans-Walter-Wild-Stadion. "Das ist eine Riesenherausforderung, aber der wollen wir uns stellen und den HSV bisschen ärgern." Während die SpVgg Bayreuth beim Saisonauftakt in der 3. Liga mit 0:1 beim FC Ingolstadt verlor, musste auch der HSV zuletzt eine Niederlage hinnehmen: Im Heimspiel gegen Hansa Rostock unterlag die Mannschaft von Trainer Tim Walter mit 0:1.

Ursprünglich waren zu der Partie nur 10.000 Zuschauer zugelassen, die Kapazität wurde danach aber erhöht.

Auch Nürnberg und Fürth im Pokal gefordert

Bereits am Freitagabend startet der 1. FC Nürnberg in die erste Runde des DFB-Pokals. Der Club ist beim Viertligisten 1. FC Kaan-Marienborn in Siegen gefordert. Die SpVgg Greuther Fürth muss indes am Samstag beim Oberligisten Stuttgarter Kickers ran.