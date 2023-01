Rote Laterne weg: SpVgg Bayreuth feiert Heimerfolg gegen BVB II

Dortmund II verwandelt zum 1:0

Die erste Möglichkeit gehörte der SpVgg Bayreuth. Alexander Nollenberger schoss aber (3.) aus 14 Metern nur seinen Gegenspieler Nnamdi Collins an. Den ersten Treffer markierte aber Borussia Dortmund II. Falko Michel schob die Kugel (8.) aus elf Metern flach unter die Beine von Keeper Sebastian Kolbe hindurch rein ins kurze Eck. Für einen Aufreger wegen einer üblen Schwalbe sorgte (36.) Justin Njinmah. Für seine regelrechte Flugeinlage vor dem SpVgg-Torhüter erhielt er völlig zurecht die gelbe Karte.

Bayreuth nach dem Seitentausch wie komplett ausgewechselt

Bayreuths Coach Thomas Kleine schien in der Halbzeit genau die richtigen Worte gefunden zu haben, gleich nach dem Seitenwechsel brannte sein Team ein regelrechtes Feuerwerk ab. Erst schaffte Markus Ziereis (50.) den Ausgleich. Alexander Nollenberger hatte (54.) den Führungstreffer auf dem Fuß. Und Jann George vollstreckte (56.) zum 2:1. Erst in der 72. Minute kam der BVB überhaupt wieder zu einer Chance. Stefan Maderer vollendete in der Nachspielzeit (90. +2) zum 3:1-Endstand.