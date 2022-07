SpVgg Bayreuth: Flutlicht wird nicht zum Saisonstart fertig

Eine der Voraussetzungen für die 3. Liga im Fußball ist auch für die Spielvereinigung Bayreuth eine leistungsstarke Flutlichtanlage. Wie die Stadt Bayreuth am Dienstag mitteilt, muss diese Beleuchtung nun heller sein als geplant.

Neue Anforderungen: Flutlicht in Bayreuth wird nicht rechtzeitig fertig

Das hängt offenbar mit den weiterentwickelten Anforderungen für Fernsehproduktionen zusammen. Die Bauarbeiten der neuen Flutlichtanlage im Bayreuther Hans-Walter-Wild-Stadion sind allerdings schon in vollem Gange. Weil die Arbeiten nun aufwändiger werden, ist die vollständige Montage bis zum ersten Liga-Spiel am 22. Juli laut Rathaus nicht zu schaffen.

Hans-Walter-Wild-Stadion: Arbeit auf Hochtouren

Die SpVgg und der Deutsche Fußballbund (DFB) haben sich vor diesem Hintergrund darauf geeinigt, dass in Bayreuth am 22. und am 25. Juli noch keine Heimspiele ausgetragen werden müssen. Unterdessen wird im Stadion auf Hochtouren an der Sicherheits- und Medieninfrastruktur gearbeitet. Mitte August sollen weitere 1.200 Sitzschalen ausgetauscht werden, 1.000 sind bereits nagelneu.