SpVgg Bayreuth: Erstes von vier "Endspielen" beim Tabellenführer

Hoffen auf Spiele wie in Osnabrück und Dresden

Vier "Endspiele" stehen also an. Das erste am kommenden Samstag scheint gleich eine "unlösbare" Aufgabe für die Gelb-Schwarzen zu sein. Es geht zum Tabellenführer SV Elversberg (Samstag, 14 Uhr/Liveticker im BR24Sport Livecenter). Doch gerade wenn in dieser Saison niemand mit der SpVgg rechnete, konnte sie überraschen - siehe die Auswärtssiege bei den Topklubs aus Osnabrück und Dresden.

"Wenn eine Mannschaft bewiesen hat, dass wir immer wieder aufstehen können, dann sind das wir", hörte man Kleine schon häufiger sagen. Stimmt. Nun muss es die Mannschaft nach dem punktlosen Monat April erneut nachweisen.

Geschäftsführung bleibt in Trainerfrage besonnen

Dass die Verantwortlichen im Klub wie auch die Mehrzahl der Fans weiterhin zum Trainer stehen - Bayreuth ist neben RW Essen das einzige Team in der unteren Tabellenhälfte, das den Trainer während der Saison nicht gewechselt hat - sollte Mut geben. Die zuletzt aufflackernden Trainerdiskussionen werden von der Geschäftsführung um den sachlich-unaufgeregten Michael Born abgewehrt. Zu oft war auch das Spielglück nicht auf Bayreuther Seite, dazu kam viel Pech mit Schiedsrichterentscheidungen.

Das alles zählt jetzt nicht mehr. Die Spieler sind am Zug. Und das schon in Elversberg.