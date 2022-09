SpVgg Bayreuth erkämpft Punkt in Oldenburg

Bayreuth mutiger in der zweiten Hälfte

In der zweiten Hälfte gaben die Bayreuther ein völlig anderes Bild ab: Sie spielten deutlich aktiver und mutiger als im ersten Durchgang. In der 69. Minute war der Aufsteiger im Pech, als Jann George nur die Latte traf. Oldenburg wurde danach wieder etwas stärker und verpasste in der 79. Minute die Entscheidung: Jakob Bookjnas scheiterte aus wenigen Metern an Dennis Lippert.

Fünf Minuten vor Schluss nutzt Markus Ziereis eine Unaufmerksamkeit der VfB-Abwehr aus und erzielte aus vier Metern den Ausgleichstreffer. Der eine Punkt hilft Bayreuth im Abstiegskampf nicht richtig weiter, aber es ist ein Punkt für die Moral. Die Oberfranken belegen mit fünf Punkten den vorletzten Platz.