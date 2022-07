SpVgg Bayreuth: Endlich zurück in der "Sportschau"

"Alle nach Ingolstadt, alle in Gelb" - Mit einem Cartoon, das das frühere Maskottchen Jakob zeigt, wird in Bayreuth derzeit für den Start der Spielvereinigung in der 3. Liga geworben. Jakob kommentierte in den glorreichen Regionalliga- und Zweitligajahren in den 1970er und 80er Jahren für den örtlichen "Kurier" regelmäßig das Geschehen rund um die Gelb-Schwarzen. Nun ist Jakob zurück - so wie der Klub nach einer gefühlten Unendlichkeit zurück ist im deutschen Profifußball.

Zwei Tage, bevor am 25. Juli in Bayreuth die Richard-Wagner-Festspiele mit viel Pomp, Glanz und Gloria eröffnet werden, freut sich die ganze Stadt auf die Premiere der "Altstadt" in der 3. Liga. Es geht zu Zweitligaabsteiger FC Ingolstadt, und die Vorfreude beim Klub und seinen Anhängern ist greifbar und äußert sich nicht nur in T-Shirts mit dem Aufdruck "Zurück in die Sportschau".