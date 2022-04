SpVgg Bayreuth: Angriff auf Spieler trübt Aufstiegsträume

Mit dem Sieg gegen den Tabellenzweiten FC Bayern München II konnten die Oberfranken ihre Führung am Osterwochenende untermauern. Damit ist nicht nur die Meisterschaft zum Greifen nah, sondern auch die Qualifikation zur 1. DFB-Pokalhauptrunde wohl fix.

Erst Aufstieg, dann Entscheidung über Zukunft

Mit dem wachsenden Erfolg wächst auch das Interesse an den Machern, die dahinterstehen: "Fakt ist, dass der ein oder andere Verein dran ist", erklärt Trainer Timo Rost zu den Wechselgerüchten, die ihn mit dem Zweitligisten Aue in Verbindung bringen. Und unterstreicht, "dass ich auch ganz klar kommuniziert habe, dass keine Entscheidung fällt, bevor wir hier nicht aufgestiegen sind."

Der 43-Jährige hatte die SpVgg im Jahr 2018 auf einem Abstiegsplatz übernommen und sie an die Tabellenspitze der Regionalliga geführt. Auch jetzt kann er sich "absolut" vorstellen, in Bayreuth zu bleiben. Dafür fordert Rost allerdings: "Voller Fokus auf die Spiele."

Razgonyi: Die Mannschaft hat es drin

Das der Aufstieg verdient und die Mannschaft reif für die 3. Liga ist, "das hat ja das Spiel heute gezeigt", sagt Marcel Razgonyi, der allerdings zu Bedenken gibt, dass man jetzt einiges zu erledigen hat. Man habe schließlich nur ein älteres Stadion. Razgonyi ist dennoch zuversichtlich, dass man die Anforderungen des DFB beim Aufstieg auch erfüllen kann: "Die Mannschaft hat es drin, die Stadt hat es drin, die Zuschauer kommen auch."

Unschöner Abschluss des Spieltages

Doch die Freude über "das schönste Fußballfest der letzten 35 Jahre" wurde von unschönen Szenen die sich danach abspielten getrübt. "Drei unserer Spieler wurden am Rande eines Mannschaftsabends in der Innenstadt von mehreren, derzeit geht man von vier aus, Personen auf das Allerübelste zusammengeschlagen. Zwei Spieler mussten in die Intensivstation eingeliefert werden, ein Akteur liegt weiterhin aufgrund einer erlittenen schweren Kopfverletzung noch zur Beobachtung im Krankenhaus," teilte der Verein am Montag mit. Die Tat wurde seitens der Spieler zur Anzeige gebracht, die Ermittlungen der Polizeiinspektion Bayreuth laufen.