SpVgg Bayreuth - 1. FC Schweinfurt 05 live im BR Fernsehen

In der vergangenen Saison waren die Schweinfurter auf dem Sprung in die 3. Liga, scheiterten aber in der Relegation am TSV Havelse. In diesem Jahr scheinen die "Schnüdel" nicht ganz so stark - Drittligaabsteiger FC Bayern München II und die SpVgg Bayreuth haben sich ganz oben in dery Tabelle schon etwas abgesetzt.

Im Bayreuther Hans-Walter-Wild-Stadion trifft die "Altstadt" am Samstag, 9. Oktober, um 14.00 Uhr auf den unterfränkischen Rivalen aus Schweinfurt. BR24 Sport überträgt die Partie live im BR-Fernsehen sowie im Stream auf BR24 Sport!