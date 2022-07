Sprintstar Burghardt: Mit WM-Silber im Gepäck zur EM in München

Alexandra Burghardt ist ein Multitalent. Die Weltklasse-Sprinterin hat zuletzt mit der deutschen Frauen-Staffel bei der Leichtathletik-WM in Eugene überraschend Bronze über die 4x100 m gefeiert. Auch bei den Olympischen Winterspielen in Peking lief es gut für die 28-Jährige. Mit Pilotin Mariama Jamanka fuhr sie im Eiskanal zu Silber.

Jetzt will sich die schnelle Oberbayerin aber wieder ganz auf die Leichtathletik konzentrieren. "Denn da hab ich auch noch das ein oder andere vor", erzählt sie im BR-Interview. Die nächste Chance dazu gibt es für Burghardt bei den European Championships, die am 11. August in München beginnen, auf der Tartanbahn im Olympiastadion.

Wettkämpfe in diesem Stadion ein Traum

Für Burghardt sind die Wettkämpfe in der bayerischen Heimat etwas ganz Besonderes: Das Münchner Olympiastadion ist dabei ein magischer Ort für die Mühldorferin. "Ich war 2006 schon mit meinen Eltern hier und hab im Europacup zugeschaut. Das war so meine erste Berührung mit der Leichtathletik und diesem Stadion", erzählt Burghardt. Für sie sei es "immer ein Traum" gewesen, "dass man mal selber in diesem Stadion Wettkämpfe machen darf. Und jetzt wird es endlich Realität."

Schon beim Gedanken an den Auftritt mit der großen Zuschauerkulisse im Rücken gibt es Gänsehautfeeling. "Wenn ich mich jetzt vorstelle, in drei Wochen hier an der Startlinie, dann weiß ich einfach, dass da Hunderte von Menschen sitzen, die ich gut kenne und die für mich schreien. Die vielleicht nur wegen mir da sind", freut sich die schnelle Oberbayerin.