Sprint-Legende im Schongang: Olympiasieger Armin Hary wird 85

Vom Tellerwäscher zum Leichtathletik-Star

Auch Armin Harys Vita ist filmreif. Der Junge aus dem saarländischen Quierschied spielt erst Fußball, dann Handball und Geige, erst spät erwacht seine Liebe zur Leichtathletik. Der gelernte Feinmechaniker ist Sportstudent, Tellerwäscher, Kaufmann, Immobilienmakler und Baustoffgroßhändler. Aber auch ein Schlitzohr: Für falsche Spesenrechnungen und einen aufmüpfigen Presseartikel wird er gesperrt, wegen dubioser Grundstücksgeschäfte kommt er Anfang der 1980er Jahre mit dem Gesetz in Konflikt.

Nachkriegszeit: "Ich war ein hungriges Kind"

Erinnerungen an traumatische Erlebnisse in seiner Kindheit kommen derzeit durch die russische Invasion in die Ukraine wieder hoch. Wenn er sehe, wie die Mütter mit ihren Kindern in der Ukraine flüchteten, sehe er sich mit seiner Mutter vor dem Bombenhagel fliehen, erzählte er der "Welt am Sonntag" zutiefst erschüttert. Hary betonte, dass durch die Erinnerung an die "grauenhafte, furchtbare Nazi-Zeit" Menschen sensibilisiert werden könnten. Nach dem Zweiten Weltkrieg habe er sich zwischen großer Armut und scheinbarer Ausweglosigkeit befunden und den Sport als einzige Chance gesehen: "Ich war ein hungriges Kind. Hungrig nicht nur im wörtlichen Sinne."

Autounfall beendet den Karrieretraum

Noch vor dem goldenen Sommer 1960 sprintet Hary 1958 in Stockholm zu zwei EM-Titeln. Nach einem Autounfall im November 1960 ist sein Knie kaputt - Anfang Mai 1961 erklärt er seinen Rücktritt. Seine Karriere ist schon vorbei, ehe sie noch mehr in Fahrt kommt. So mancher hätte sich diese vier tollen Jahre, von 1957 bis Ende 1960, gewünscht.

Die Leichtathletik prickelt heute nicht mehr, gibt Hary zu, dennoch will er die Höhepunkte dieses Jahres - die WM in den USA und die EM in München - verfolgen. "Ich schau' mir das schon an, aber ich trauer nicht der alten Zeit nach. Wenn die Kerle heute alle auf der Aschenbahn laufen müssten, dann möchte ich die mal sehen."

Keine Geburtstagsparty, aber Gäste willkommen

Gedanken ans Alter vertreibt der einstige Sonnyboy mit Aktivität. "Ich kann nicht ruhig sitzen, ich muss immer irgendwas tun - im Garten oder im Haus", sagt Hary. Und überhaupt: "Gesundheit ist alles!"

Eine große Party zum 85. ist nicht geplant - aber auch nicht gestrichen. "Jeder, der mich mag, ist herzlich willkommen. Ich kann die Leute nicht ausladen, bevor sie da sind. Ein bissel Besuch werde ich schon kriegen. Ich lasse mich überraschen", sagt der Jubilar. "Die uns mögen, die kommen sowieso - und die kriegen dann ganz sicher auch Kaffee und Kuchen."

Autogrammwünsche aus der ganzen Welt

So sicher, wie er immer noch Autogrammwünsche bekommt - 62 Jahre nach seinen Olympiasiegen. "Ich kriege jeden Tag noch Autogrammbriefe, mal einen, mal zehn", erzählt Hary. "Hauptsächlich aus Deutschland. Aber auch viele aus Amerika, England, Frankreich. Das ist verrückt: Die einen schreiben, sie sind 80, die anderen schreiben, sie sind 18. Die meisten schicken einen Haufen Fotos mit, die signiere ich dann." Alles andere macht dann seine Tina.