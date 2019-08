Springreiter verpassen EM-Gold und feiern Silber

Die 30-Jährige kassierte in der insgesamt dritten Runde der EM mit ihrer Stute erstmals vier Strafpunkte. "Der Fehler ist teuer", kommentierte die 30-Jährige aus Zolling den Abwurf: "Das schießt einen nach hinten." Ihre Kollegen retteten die Silbermedaille. Zum Team von Bundestrainer Otto Becker gehörten außerdem Marcus Ehning mit Comme Il Faut, Daniel Deußer mit Tobago und Christian Ahlmann mit Clintrexo. "Das war Teamwork", meinte der Coach. Den bisher letzten Sieg für Deutschland hatte es 2011 in Madrid gegeben. In Rotterdam sicherte sich Belgien die Goldmedaille. Dritter wurde Großbritannien.

"Der Sieg für Belgien geht voll in Ordnung. "Mit Silber sind wir auch zufrieden." Bundestrainer Otto Becker