Springreiten: WM-Gold für Simone Blum

Was für eine WM für die 29-Jährige aus Zolling bei Freising: Nach Bronze mit der Mannschaft holte Simone Blum im Einzelwettbewerb mit einer phänomenalen Leistung die Goldmedaille. Sie ist damit die erste deutsche Springreiterin, die in dieser Disziplin den WM-Titel holte. Letzter deutscher Weltmeister war 1994 Franke Sloothaak.

Blum, vor der WM nur auf Rang 142 der Weltrangliste klassiert, lieferte in North Carolina vor den Augen von IOC-Präsident Thomas Bach ihr makelloses Meisterstück ab. Über alle fünf Runden (eine im Zeitspringen, zwei im Nationenpreis, zwei im Einzel) blieb sie mit Alice ohne einen einzigen Abwurf, dies war zuletzt dem Belgier Philippe Le Jeune 2010 bei seinem Titelgewinn in Kentucky gelungen.

Silber und Bronze gingen an die beiden Schweizer Martin Fuchs auf Clooney und London-Olympiasieger Steve Guerdat mit Bianca.

Krönung nach Bronze mit der Mannschaft

Es ist das siebte deutsche Einzel-Gold bei einer WM.

Marcus Ehning aus Borken und Laura Klaphake aus Mühlen waren bereits in der ersten Runde des Finals ausgeschieden und hatten den Schlussdurchgang der besten zwölf Paare verpasst. Ehning kassierte mit Pret A Tout acht Strafpunkte und kam auf Platz 15. Klaphake hatte mit Catch me if you can einen Abwurf und beendete die WM auf Rang 14.