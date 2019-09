Sportwochenende in Ostbayern

Saisonstart in den höchsten Eishockey-Ligen

Im Eishockey startet am Freitagabend die Saison in den beiden höchsten Ligen, der DEL und DEL2. Die Straubing Tigers empfangen die Krefeld Pinguine zum ersten Heimspiel im Eisstadion am Pulverturm (19:30 Uhr). Am Sonntag Nachmittag (16:30 Uhr) spielen die Tigers bei den Iserlohn Roosters. Davor hat Straubing noch wichtige Personalien fix gemacht: Die Verteidiger Stephan Daschner und Marcel Brandt haben ihre Verträge vorzeitig um drei weitere Spielzeiten bis 2022/23 verlängert. Beide standen mehrfach im Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft.

DEL2-Comeback des EV Landshut

Der EV Landshut bestreitet sein DEL2-Comeback am Freitagabend (19:30 Uhr) bei den Dresdner Eislöwen. Mit dem Gastspiel in Dresden melden sich die Landshuter nach rund viereinhalb Jahren wieder in der DEL2 zurück. Bei drei Siegen in den letzten drei Vorbereitungsspielen zeigten die Niederbayern eine ordentliche Frühform. In Dresden treffen sie allerdings gleich auf eine der wohl besten Mannschaften der Liga.