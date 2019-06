Sportwissenschaftler zur WM: Frauen sind fairer unterwegs

Bayern 2-radioWelt: Warum waren Sie denn Trainer bei einem Frauenverein, bei mehreren, und nicht bei den Männern?

Hans-Jürgen Tritschoks, Sportwissenschaftler: Ich bin da durch Zufall reinkommen, sag ich Ihnen ganz ehrlich. Ich war damals an der Sporthochschule in Köln und mein Vorgänger an der Sporthochschule war ein ganz bekannter Nationaltrainer im Frauenbereich, Gero Bisanz, und der wechselte damals zum DFB. Ich habe dann seine Stelle an der Sporthochschule bekommen. Und habe dann auch im Frauenfußball seine Kurse übernommen und bin dadurch in den Frauen Fußball reingerutscht.

Bayern 2-radioWelt: Muss man sich denn auch als Frauen-Fußball-Trainer abschätzige Bemerkungen gefallen lassen, unter dem Motto: Hat wohl nicht gereicht für die Männer?

Hans-Jürgen Tritschoks: Nein, das nicht, weil ich ja die Gelegenheit genutzt habe, wissenschaftliche Erkenntnisse, die wir zu der damaligen Zeit erforscht haben, auch im Frauenbereich in der Praxis umzusetzen.

Bayern 2-radioWelt: Ich habe viele sehr bewundernde Kommentare im Netz zur aktuellen Fußball-WM der Frauen in Frankreich gelesen. Da werden viele Vorurteile von den Beteiligten infrage gestellt. Stimmt es, dass Frauen fairer spielen?

Hans-Jürgen Tritschoks: Auf jeden Fall. Da gibt es Studien, dass Frauen gerade - was wir aus dem Männerbereich kennen, dieses ständige Reklamieren gegenüber dem Schiedsrichter oder auch diese Foul-Häufigkeit - dass die bei Frauen deutlich geringer ist. Frauen akzeptieren Schiedsrichter-Entscheidungen auch viel mehr. Abgesehen von der Situation, die jetzt durch die Presse geht, mit dem Spiel gegen Kamerun, wo gegen Schiedsrichter-Entscheidungen protestiert wurde.

Bayern 2-radioWelt: Stimmt es, dass Frauen nach einem Foul sehr viel schneller wieder auf den Beinen sind? Dass sie eben keine Drama-Queens sind, wie die Männer?

Hans-Jürgen Tritschoks: Ja, das ist richtig. Es ist so: Frauen stehen auf, spielen weiter und bleiben eigentlich wirklich nur liegen, wenn sie wirklich verletzt sind. Im Männerbereich ist das ja gang und gebe, eine Theatralik an den Tag zu legen, um dann irgendwelche Vorteile aus diesen Situationen zu ziehen.

Bayern 2-radioWelt: Frauen Fußball ist sehr viel langsamer, als Männer-Fußball. Woran liegt das?

Hans-Jürgen Tritschoks: Das hat einfach auch eine biologische Grundlage: Frauen haben von Natur aus weniger Kraft, weniger Muskelmasse und das macht sich natürlich dann in konditionellen Faktoren wie der Schnelligkeit bemerkbar. Das ist angeboren. Sie können davon ausgehen, dass Frauen im Durchschnitt nur zwei Drittel der Maximalkraft von Männern haben.

Bayern 2-radioWelt: Aber damit ist Frauen-Fußball nicht automatisch qualitativ schlechter?

Hans-Jürgen Tritschoks: Nein, es geht ja um die Spielidee. Wissen Sie, die Spielidee im Fußball ist eine relativ einfache Idee, nämlich Tore erzielen und Tore verhindern. Das machen Frauen genauso gut, wie im Männerbereich auch.

Bayern 2-radioWelt: Schaffen es die Fußball-Frauen ins WM-Finale?

Hans-Jürgen Tritschoks: Die deutsche Mannschaft ist ein bisschen im Umbruch, aber sie gehören mit zum Favoriten-Kreis, das muss man deutlich so sagen.