Sportwetten: Behörden gehen gegen Anbieter vor

Weitere Verfügungen gegen Online-Casinos

Die Hamburger Behörde hat darüber hinaus Unterlassungsverfügungen gegen weitere Wettanbieter ausgesprochen, darunter ist mit Tipico einer der eine der bekanntesten Player. Dabei geht es um die sogenannten Online-Casinos mit Spielen wie Black Jack oder Roulette. Auch gegen diese Verfügung gehen die Anbieter rechtlich vor.

Tipico, der Wettanbieter mit Sitz in Malta, beruft sich auf Urteile des Europäischen Gerichtshofs. In einer Stellungnahme, die der ARD-Radio-Recherche Sport vorliegt, heißt es: "Das Verbot von Onlinecasinospielen in Deutschland verletzt Unionsrecht. Es bleibt deshalb Tipico gegenüber unanwendbar."

Zahlungsdienstleister stellen Zusammenarbeit ein

Inzwischen haben nach Informationen der ARD-Radio-Recherche Sport mindestens drei Zahlungsdienstleister ihre Zusammenarbeit mit Sportwettanbietern eingestellt. Die Firmen kamen damit einer Aufforderung des niedersächsischen Innenministeriums nach.

Fast neun Milliarden Euro Umsatz bei Sportwetten

Das Geschäft mit Sportwetten ist lukrativ. Nach Angaben des Statistik-Portals "Statista" wurden 2018 allein in Deutschland 8,8 Milliarden Euro auf Sportereignisse gewettet. Dabei verloren die Wetter rund eine Milliarde Euro.