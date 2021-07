Sportverband schlägt Alarm: Bayerns schwache Nachwuchsförderung

Alfons Hölzl zeichnet ein düsteres Bild: Im Verhältnis zur Bevölkerungszahl habe Bayern in Deutschland die zweitschlechteste Abdeckung mit Elitenschulen für Sommersportarten. Nur in Niedersachsen schaue es noch schlechter aus, erklärte der Vorsitzender von "Team Sport-Bayern" (TSB).

Im TSB sind 27 Sportverbände mit rund vier Millionen Sportlerinnen und Sportlern vertreten. Nachwuchsleistungssport und Breitensport sollen nachhaltig gefördert werden. Doch während es mit den Eliteschulen im Wintersport bestens klappt, hakt es im Sommer.

In den beiden Eliteschulen in München und Nürnberg sind derzeit nur rund 350 Talent. Nur 16 von 33 Olympischen Sportarten seien vertreten, so Hölzl.