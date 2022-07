Sportsday in Landsberg

Ob Akrobatik, Eisstockschießen, Fußballgolf, Slackline oder Yoga: Das sportliche Programm in Landsberg ist extrem vielfältig und lädt zum Mitmachen ein. Kickboxweltmeister Ibrahim Karakoc bietet ein Strongman-Training an, BMX-Spezialist Chris Böhm will seinen eigenen Weltrekord brechen und Ex-Bayern-Spieler Andreas Görlitz tritt mit seiner Band "Whale City“ auf der Bühne auf.

"Mitmach-Veranstaltung" im Sportzentrum

"Wir wollen den Menschen nach Corona ein niedrigschwelliges Angebot machen und den Vereinen aus der Region eine Chance geben, sich zu präsentieren. Wir sind eine Mitmach-Veranstaltung“, sagt Veranstalter Jürgen Farenholtz: "Also unbedingt Sportklamotten mitnehmen. Es ist an alles gedacht, wir hoffen jetzt nur noch auf stabiles Wetter.“

Die Veranstaltung findet im Sportzentrum Landsberg statt, der Eintritt ist frei. Mehr Infos auf www.sportsday-landsberg.de