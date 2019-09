Sportschützin Karsch holt drittes Gold innerhalb von 24 Stunden

Das bayerische Mixed-Paar setzte sich in Bologna mit 199,2 Ringen gegen Olena Kostewytsch und Pawlo Korostilow aus der Ukraine durch, die 187 Ringe trafen. Reitz wohnt in Regensburg, Karsch startet für die SG aus der gleichen Stadt. Rang drei ging an Schweden.

Titelverteidigung im Einzel- und im Teamwettbewerb

Tags zuvor hatte die Karsch sowohl im Einzel als auch mit Doreen Vennekamp und Michelle Skeries mit der Mannschaft Gold gewonnen. "Ich bin so, so glücklich, ich kann es gar nicht fassen. Es hat eine sehr große Bedeutung für mich, dass ich den Titel verteidigen konnte", hatte Karsch bereits nach den ersten beiden siegreichen Wettbewerben betont.

Reitz hatte tags zuvor in seiner Spezialdiszipin Schnellfeuerpistole Silber gewonnnen und musste sich nur dem Italiener Riccardo Mazzetti geschlagen geben.