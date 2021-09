Sportschützen: Neuausrichtung nach Olympia-Enttäuschung

Fehlende Wettkampfvorbereitung

Auch Bundestrainerin Bärbel Georgi gibt dem Corona-Virus eine Mitschuld am schwachen Abschneiden der deutschen Sportschützen. Ihre sonst so treffsicheren Athleten hätten Schwierigkeiten gehabt, mit dem Adrenalin umzugehen, das bei einem so wichtigen Event ausgeschüttet wird. "Das muss einfach geübt werden. Das kann man in den Trainingsgruppen nicht, weil man die Erregung, die man im internationalen Wettbewerb spürt, auch nur dort hat", sagt Georgi und bekommt von Vizepräsident Gerhard Furnier recht: "Wir hatten keine Weltcups, die uns in der Vorbereitung ganz massiv abgingen", so Furnier.