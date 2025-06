Yusuf Dikec: Vom Sportschützen zum Social-Media-Star

Wenn Yusuf Dikec dieser Tage beim Sportschützen-Weltcup auf der Schießanlage in Garching Hochbrück bei München unterwegs ist, kann er sich vor Selfie- und Autogrammjägern kaum retten. Alle wollen ein Foto mit dem Sportschützen, der seit einem Jahr ein Star in den Sozialen Netzwerken ist. Alles begann am 30. Juli 2024 bei den Olympischen Spielen in Paris im vergangenen Sommer. Dikec holte zusammen mit seiner Teamkollegin Şevval İlayda Tarhan mit der Luftpistole über 10 Meter die Silbermedaille im Mixed.

Dikec wird zum Social-Media-Star

Sein Erfolg geriet aber fast in Vergessenheit. Dafür machte ihn seine Art zu schießen berühmt. Mit Rechts hält er die Waffe, die linke Hand steckt lässig in der Hosentasche seiner Jogginghose. Anders als seine Konkurrenten trägt Dikec keine besondere Brille oder Ohrenschützer am Schießstand. Es wirkt so, als würde er das alles ganz nebenbei und ohne große Anstrengung machen. "Ich habe das nie anders gemacht, aber erst bei Olympia haben es auch so viele Leute gesehen", erzählt Dikec im BR24Sport-Interview. "Ich habe es nie gemocht, Kopfhörer zu tragen. Und ich will beim Schießen auch beide Augen geöffnet haben."

Duplantis und Co. jubeln in der Dikec-Pose

Auf der großen Bühne Olympia machte Dikecs Schusspose schnell die Runde. Andere Olympiastars ahmten ihn nach, bejubelten ihre Erfolge mit der Geste. Stabhochspringer Armand Duplantis sprang erst zum Olympiasieg und formte anschließend mit seiner Hand eine Pistole. Der schwedische Ausnahmesportler verkleidete sich an Halloween sogar als Dikec. Auch Frankreichs-Basketball-Nationalmannschaft jubelte während Olympia in der Dikec-Pose. Zuvor wurde Dikec schon zum Meme auf Social Media, ob als neuer Terminator oder Teil des Casts von "Pulp Fiction". Elon Musk postete ein Video über Dikec. Im Berliner Mauerpark sprayen Fans ein Graffiti, Bilder davon gingen ebenfalls um die Welt.

Ein Graffiti in Berlin für Dikec

Dikec selbst bekommt diesen Hype zunächst gar nicht mit, wie er gegenüber BR24Sport erzählt: "Mein Trainer hat mich am nächsten Morgen geweckt und gesagt: Du bist berühmt. Ich meinte, er soll aufhören, das ist nicht so wichtig, lass uns unsere Arbeit machen. Ich verfolge die Sozialen Medien nicht so, aber mir haben so viele Menschen geschrieben. Im Olympischen Dorf hat mir am nächsten Tag jeder gratuliert. Da habe ich gemerkt, das geht in eine andere Richtung." Inzwischen hat Dikec einen Instagram-Account. Eine Million Menschen folgen ihm dort.