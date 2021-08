Sportschütze Tobias Meyer aus Rimpar verpasst Paralympics-Finale

Sportschütze Tobias Meyer aus Rimpar im Landkreis Würzburg hat das Finale der Paralympics nicht erreicht. Der 23-Jährige erreichte im Wettbewerb mit der Luftpistole nach Angaben seines Vater Josef Meyer Platz 15. Beim Wettkampf in den frühen Morgenstunden fieberte seine Familie zuhause in Rimpar bei Würzburg am Ticker mit.

Weiterer Wettbewerb am Wochenende

Am 4. September hat Tobias Meyer aber noch eine weitere Chance auf eine Paralympics-Medaille. In den frühen Morgenstunden ab 2.30 Uhr tritt er im Wettbewerb mit der sogenannten Freien Pistole an.

Für den 23-jährigen Sportschützen aus Unterfranken sind die Paralympics in Tokio die ersten Spiele. Meyers rechter Arm ist seit seiner Geburt gelähmt, deshalb schießt er mit links. In Tokio tritt er nicht nur für Deutschland an, sondern auch für die beiden Vereine, in denen er trainiert: Germania Eibelstadt und die Schützengilde Rimpar.